Batı Şeria\'da Camiye Kundak ve Saldırılar

Batı Şeria'da giderek artan İsrailli yerleşimci şiddetine bir yenisi eklendi. Ramallah yakınlarında bir camiyi kundaklayan saldırganlar bölgede çok sayıda aracı ateşe verdi, Nablus yakınlarında bir köyde evlere saldırdı.Batı Şeria'daki birçok köye Cuma günü sabahın erken saatlerinde saldırı düzenleyen İsrailli yerleşimcilerin Ramallah yakınlarında bir camiyi ateşe verdiği bildirildi. Filistin haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, olay yerinde Filistinlilere ait çok sayıda otomobil de yakıldı.

Filistin Özerk Yönetimi Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cami saldırısının münferit bir olay olmadığı, aksine bunun İsrail hükümetinin sistematik politikasının ve resmi kışkırtmasının bir sonucu olduğu ifade edildi. Açıklamada, hedefin Filistinlileri sindirmek ve hem varlıklarına hem de dini kimliklerine saldırmak olduğunu dile getiren Bakanlık, caminin kundaklanmasını "korkak bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Tüm Filistinlilere, camilere sahip çıkma ve İsrailli yerleşimci saldırılarından koruma çağrısı yapan Bakanlık, UNESCO gibi uluslararası örgütlerden de, dini yapılara koruma sağlanmasını talep etti.

Nablus kenti yakınlarındaki bir başka köyde ise saldırganların evlerin kapılarını kırdığı ve köy sakinleri arasında büyük paniğe neden olduğu aktarılıyor. İsrail ordusu olaylara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mallarına yönelik şiddeti son aylarda belirgin bir şekilde artmış durumda.

Batı Şeria'dan sorumlu İsrailli komutan Avi Bluth, yerleşimci şiddetini son dönemde açıkça kınamıştı. Ancak uluslararası toplumdan, İsrail güvenlik güçlerinin bu saldırılara karşı yeterince kararlı davranmadığı ve hatta saldırgan yerleşimcilere zaman zaman destek olduğu yönünde eleştiriler geliyor.

Yerleşimciler İsrailli barış aktivistine de saldırdı

İsrailli barış yanlısı insan hakları örgütü "Peace Now"un (Barış Şimdi) yöneticisi Lior Amihai de İsrailli yerleşimciler tarafından darp edildi. Örgütün sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerde, iki saldırganın Amihai'ye yumruk attığı ve yüzünden yaraladığı görülüyor.

Peace Now'dan yapılan açıklamada, olayın ardından polise çağrı yapıldığı ancak kimsenin gelmediği bildirildi. Daha sonra olay yerine gelen askerlerin ise saldırganlara hiçbir işlem yapmayıp, yaralanan Amihai'nin çevresindeki kişileri gözaltına aldığı aktarılıyor.

İsrail ordusu bu olaylara ilişkin de herhangi bir açıklama yapmadı.

Yeni şiddet olaylarına ilişkin haberler, Kudüs'te tartışmalı bir bayrak yürüyüşünün ardından geldi. On binlerce milliyetçi İsraillinin, yoğun polis koruması altında, kentin tarihi merkezinde, Müslüman mahallelerinden geçerek yürürken Arap karşıtı sloganlar attığını, bölgede yaşayan halka yönelik saldırılarda bulunduğunu dükkanların vitrinlerine zarar verdiğini bildiriyor.

15 Mayıs ayrıca Filistinliler için "Nekbe Günü" (Nakba/ Felaket Günü) olarak anılıyor. Bu gün, İsrail Devleti'nin 14 Mayıs 1948 tarihindeki kuruluşundan bir gün sonra, Filistin köylerinin yıkımını ve sakinlerin yerlerinden edilmesini anma günü olarak kabul ediliyor. Söz konusu olayda 700 binden fazla Filistinli topraklarından zorla sürgün edilmiş ve mülteci konumuna düşmüştü.

