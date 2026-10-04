Batı Şeria'da dövülerek öldürülen Ebu Halil'in tekvando hakemi olduğu bildirildi - Son Dakika
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Batı Şeria'da dövülerek öldürülen Ebu Halil'in tekvando hakemi olduğu bildirildi

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İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim yakınlarındaki bir kontrol noktasında Yüzbaşı Rafet Hayri Ebu Halil'i döverek öldürdüğü bildirildi. 45 yaşındaki komutanın uluslararası tekvando hakemi olduğu ve geçmişte Filistin Milli Tekvando Komitesi başkanlığı yaptığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli Yüzbaşı Rafet Hayri Ebu Halil'i döverek öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, olayın işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında meydana geldiği belirtildi.

Ebu Halil'in Tulkerim'in doğusundaki Anab Askeri Kontrol Noktası'nda İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı belirtilen haberde, Filistinli komutanın öldürüldüğü ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, kontrol noktasında bir Filistinlinin ağır yaralandığı bilgisinin ulaşmasınına ardından bölgeye ekip sevk edildiği, fakat müdahalelere rağmen Ebu Halil'in kurtarılamadığı ve cenazesinin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Yerel basına yansıyan haberlerde, Eriha kentinde Filistin yönetimine bağlı askeri eğitim kurumunda yüzbaşı olduğu belirtilen Ebu Halil'in İsrail güçleri tarafından dövülerek öldürüldüğü kaydedildi.

45 yaşındaki Filistinli komutanın uluslararası tekvando hakemi ve antrenörü olduğu, geçmişte Filistin Milli Tekvando Komitesi'ne başkanlık yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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