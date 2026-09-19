Batı Şeria'da gasbeden İsrailliler 1 Filistinliyi yaraladı, 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Batı Şeria'da gasbeden İsrailliler 1 Filistinliyi yaraladı, 8 kişi gözaltına alındı

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Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarda bir Filistinli yaralandı, İsrail askerleri saldırılara karşı koymaya çalışan 8 Filistinliyi gözaltına aldı. BEYDER'e göre gasbeden İsrailliler ağustos ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 628 saldırı düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, düzenledikleri saldırılarda bir Filistinliyi yaraladı, İsrail askerleri ise saldırılara karşı koymaya çalışan 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Filistin sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyünde, 50'li yaşlarındaki Vahid Taha adlı Filistinlinin camiye gittiği sırada İsraillilerin darp ve biber gazlı saldırısına uğradığı belirtildi.

Aynı köyde saldırganların bir evi yakma girişiminde bulunduğu, başka bir evin önündeki çöp konteynerini ateşe verdiği ve çok sayıda evi taşladığı aktarıldı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Hırbet el-Maracim bölgesinde ise maskeli ve silahlı İsraillilerin bir evi kuşatarak bölgede korku ve paniğe yol açtığı kaydedildi.

Yine kuzeydeki Tubas kentine bağlı Teyasir bölgesinde saldırganların sürülerini Filistinlilere ait tarım arazilerine saldığı bildirildi.

Su hatlarına ve yerleşim yerlerine saldırı

Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Yatta beldesinin doğusundaki Agziyva bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bir tarım kulübesini ateşe verdiği ve Filistinlilerin öldürülmesini çağıran ırkçı sloganlar yazdığı ifade edildi.

Saldırganların ayrıca Mesafer Yatta'daki Adkika köyüne ulaşan ana su hattına zarar vererek köyün suyunun kesilmesine neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, daha sonra köye saldıran ve bir koyun sürüsünü gasp etmeye çalışan İsraillilere karşı koymaya çalışan köy sakinlerinden 8 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca Yatta beldesinin doğusundaki Hıllet el-Hıms bölgesinde, evleri iki gün önce yıkılan Fazıl el-Haddar ailesinin de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ağustos ayında işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 628 terör saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırım savaşından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında büyük artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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