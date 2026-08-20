Batı Şeria'da Gerilim Uyarısı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Gerilim Uyarısı

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İsrail ordusu, yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da gerilimin artabileceğini bildirdi.

İsrail ordusundaki komutanlar, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, Filistin topraklarını işgal eden İsrailli yerleşimcilerin saldırılarındaki artış??????? nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin tırmanabileceği konusunda uyardı.

Israel Hayom gazetesinin ismini vermediği askeri kaynaklardan naklettiği habere göre, ordu komutanları Katz ile gerçekleştirdikleri basına kapalı toplantıda bazı uyarılarda bulundu.

Komutanlar, "Yahudi teröründe" yaşanan büyük artış nedeniyle Batı Şeria'da gerilimin tırmanma riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

İsraillilerin saldırılarının gerilimin tırmanmasındaki temel faktör olduğunu dile getiren komutanlar, köylere yönelik saldırıların Filistinlileri sükunet halinden çıkarıp İsraillilere ve askerlere karşı provokatif eylemler için verimli bir zemin oluşturduğunu aktardı.

Habere göre, söz konusu duruma yönelik İsrail makamları tarafından acil ve koordineli önlemler alınmaması durumunda Batı Şeria'da şiddet olaylarının patlak verebileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, askeri operasyonlar, kaçak Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Batı Şeria, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Gerilim Uyarısı - Son Dakika

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