Batı Şeria'da Asker Kulübesine Saldırı: 1 Ölü

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İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarındaki asker kulübesine kamyon ile düzenlenen saldırıda bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarındaki "Givat Asaf" isimli yerleşim yeri yakınlarındaki bir asker kulübesine araçlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir İsrail askeri öldü.

Kamyonun şoförü Filistinli Hayil Dayfallah'ın da olay yerindeki silahlı İsrailli bir sivil ve askerin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ayrıca saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen Dayfallah'ın Rahat beldesindeki evine gün içinde baskın düzenlediği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine giden 60 numaralı otoyol üzerinde yol kenarındaki asker kulübesine bir kamyonun son anda direksiyon kırarak çarptığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.