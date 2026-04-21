Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: 4 Ölü

21.04.2026 15:16
İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde bugün düzenledikleri saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada silahlı İsraillilerin, Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir köyü ile El Halil kentlerinde saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsraillilerin Mugayyir köyündeki bir okula düzenlediği silahlı saldırıda, 14 yaşındaki öğrenci Evs Hamdi el-Naasan ile 32 yaşındaki Cihad Merzuk Ebu Naim'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca İsraillilerin gerçek mermilerle düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde ise bir İsraillinin, aracını okuluna gitmekte olan bir öğrencinin üzerine sürmesi sonucu 16 yaşındaki Muhammed Mecdi el-Caberi'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Cenin kentinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 49 yaşındaki Reca Fadl Bitavi'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

15:06
Advertisement
