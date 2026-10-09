Batı Şeria'da İsrailli gaspçıların zeytin hasadı saldırısında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrailli gaspçıların zeytin hasadı saldırısında 7 Filistinli yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasbeden İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırarak 7 kişiyi yaraladı. Filistin Kızılayına göre Nablus yakınlarında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı; çiftçiler topraklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasbeden İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı, 7 kişiyi darp ederek yaraladı.

Toprak gaspçısı İsraillilerin Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus yakınlarındaki Ematin kasabasında bir Filistinli İsrailli gaspçılar tarafından darbedildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kalkilya'nın doğusundaki Ferata köyüne baskın düzenleyen gaspçı bir grup İsrailli 1 Filistinliyi darbederek başından yaraladı.

Gaspçı İsrailliler, Ramallah'ın Et-Tıbe ve Deyr Bezi köylerinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı. Tıbe köyünde Filistinlileri darbeden ve gaz bombası kullanan gaspçılar, 1 Filistinli ile 2 çocuğunun yaralanmasına sebep oldu.

İsrail askerlerinin korumasında Deyr Bezi köyüne baskın yapan İsrailli gaspçılar, burada da zeytin toplayan 2 Filistinliyi yaraladı.

Deyr Bezi köyünden Filistinli çiftçi İlham Kerace, AA'ya yaptığı açıklamada, her gün İsraillilerin saldırısına uğradıklarını belirterek, "İki gün önce İsrailliler tüm mahsulümüzü çaldı." dedi.

Kerace, tüm bu baskılara rağmen topraklarından vazgeçmeyeceklerini ve mahsul toplamaya devam edeceklerini vurguladı.

Bir diğer çiftçi Abdurrahim et-Tavil ise 30 dönümlük zeytinliği olmasına rağmen 2 yıldır gaspçı İsraillilerin engellemeleri yüzünden arazisine gidip zeytin toplayamadığını ifade etti. Tavil, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu toprakların kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar ve zeytinlerimizi çalıyorlar. Ama bu zeytinler bizim rızkımız, atalarımızın da rızkıydı."

Deyr Bezi Köy Meclisi Başkanı Muhenna Osman, hasat sezonunun başlamasından bu yana geçen 10 günde İsrail askerlerinin Filistinlilerin zeytinliklerine girmesine aktif olarak engel olduğunu belirtti. Osman, toprak gaspçısı İsraillilerin ise zeytinleri toplayıp gasbettikten sonra ağaçları kırdığını ve söktüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrailli gaspçıların zeytin hasadı saldırısında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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