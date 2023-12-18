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Batı Şeria'da silahlı saldırı: Bir Yahudi yerleşimci yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da silahlı saldırı: Bir Yahudi yerleşimci yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Revabi Kavşağı'nda seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, araçtaki bir yasa dışı Yahudi yerleşimci kadın orta derecede yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batı Şeria\'da silahlı saldırı: Bir Yahudi yerleşimci yaralandı
18.12.2023 - 12:55,
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İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimcinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisinden yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Revabi Kavşağı'nda seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda, araçtaki bir yasa dışı Yahudi yerleşimci kadının orta derecede yaralandığı kaydedildi.

Bilinci açık olduğu bildirilen yerleşimcinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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