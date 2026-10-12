Batı Şeria'da Yered'in paylaştığı görüntülerde maskeli kişi hayvanları zehirledi - Son Dakika
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Batı Şeria'da Yered'in paylaştığı görüntülerde maskeli kişi hayvanları zehirledi

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Batı Şeria'da bir İsraillinin, Filistinlilere suç atmak için İsraillilere ait hayvanları zehirlediği görüntüler ortaya çıktı. Ramallah yakınlarında maskeli bir kişinin hayvanlara madde verdiği görüldü, bazı İsrailli kullanıcılar görüntülere şüpheyle yaklaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmak ve onlara suç atmak amacıyla İsraillilere ait hayvanları zehirlediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Filistin merkezli sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, Ramallah'a bağlı el-Mugayyir köyü yakınlarında yüzü maskeli bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği ve söz konusu hayvanların daha sonra telef olduğu görüldü.

Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunduğu dikkati çekti.

Paylaşımlarda, görüntülerin Mugayyir köyünün doğu ovasında çekildiği ve telef olan hayvanların köy yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşim yerinde yaşayan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait olduğu belirtildi.

Söz konusu zehirleme eyleminin bölgedeki Filistinli halkı suçlamak ve bu olayı bahane ederek Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar başlatmak amacıyla kasten düzenlendiği vurgulandı.

Söz konusu görüntüler, Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli Elisha Yered'in sosyal medyada paylaştığı ve çok sayıda telef olmuş hayvanın yer aldığı bir videoda yer aldı.

Sosyal medyada, Yered'in bu paylaşımla hayvanların ölümünden Filistinlileri sorumlu tutmaya çalıştığı yorumları yapıldı.

Filistinli kaynaklar, bu olayın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarına gerekçe oluşturmak için başvurduğu yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.

İsrailli sosyal medya kullanıcıları da iddiaları şüpheyle karşıladı.

İsrail merkezli "HaSholel" (Yahudi Sesi) adlı haber sitesi, yılbaşından bu yana Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait hayvanların zehirlendiği yaklaşık 19 olayın kayıtlara geçtiğini ve İsrail ordusunun sorumluları takibe aldığını iddia etti.

Ancak söz konusu haberin altına yorum yapan bazı İsrailli kullanıcılar bu anlatıya şüpheyle yaklaşarak, yayınlanan videoların ve Filistinlilere yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Konuya ilişkin İsrail ordusu veya polisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Zeytin hasadı döneminde artan baskı ve saldırılar

Olayın, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ile İsrail ordusunun kısıtlamaları altında geçen zeytin hasadı sezonuna denk gelmesi dikkati çekiyor.

Ekim ayı başında başlayan zeytin hasadı, binlerce Filistinli aile için temel geçim kaynağı oluşturuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da 26 binden fazlası zeytin ağacı olmak üzere 45 binden fazla ağaç, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail güçleri tarafından kesildi veya zarar gördü.

Resmi Filistin verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 194 Yahudi yerleşim yeri ve yaklaşık 400 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde Filistin topraklarını gasbeden 750 bini aşkın İsrailli bulunuyor.

Kaynak: AA
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