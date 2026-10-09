Batı Şeria'da zeytin hasadına İsrailliler saldırdı, Ekim 2023'ten beri 66 Filistinli öldü - Son Dakika
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Batı Şeria'da zeytin hasadına İsrailliler saldırdı, Ekim 2023'ten beri 66 Filistinli öldü

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Batı Şeria'da 20 Eylül'de başlayan zeytin hasadına yönelik İsrailli saldırılar sürüyor. Ekim 2023'ten bu yana 14 bin 742'den fazla saldırıda 66 Filistinli öldü, 100 bin 485'i zeytin ağacı olmak üzere 147 bin 111 ağaç tahrip edildi, yakıldı veya söküldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı ve zeytin ağaçlarını ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 Eylül'de zeytin hasadının başlamasıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki çiftçilere saldırıları tırmanışa geçti.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Curiş köyünde İsrailliler, tarlalarında zeytin toplamaya çalışan Filistinlilere saldırdı, ürünlere zarar verdi.

Selfit kentinde ise Vadi eş-Şair bölgesinde fanatik İsrailliler, zeytin ağaçlarını ateşe verdi.

İsrail ordusu hasadı engelledi

Ramallah'ın kuzey kesimindeki Abeveyn beldesinde ise İsrail ordusu, Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel oldu.

Çiftçilerin tarlalarına erişimini engelleyen İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

Öte yandan Ramallah kentinde Serda ile Reyhan mahallesi arasındaki bölgeyi basan onlarca İsrailli, Filistinlilerin araçlarına zarar verdi.

Filistinlilerin araçlarına taş atan, havaya gerçek mermiyle ateş açan İsrailliler, kışkırtıcı eylemlerde bulundu.

Batı Şeria'da zeytin sezonu tehdit altında

İşgal altındaki Batı Şeria genelinde zeytin hasadı mevsimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tırmanan saldırıları ve İsrail ordusunun kısıtlamaları nedeniyle ciddi riskler barındırıyor.

Filistinli çiftçiler için kayıp, tek bir sezonun ürününü toplayamamakla sınırlı kalmıyor; uzun süre toprağa ulaşamamak ağaçların kurumasına ve bakımının yapılamamasına yol açıyor.

Filistinliler için hem ekonomik hem de sosyal bir şölen niteliği taşıyan bu dönem, artık can güvenliği endişesiyle geçiyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 156 yerleşim yeri ve 360 yasa dışı yerleşim biriminde 750 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 14 bin 742'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybederken, 100 bin 485'i zeytin ağacı olmak üzere toplam 147 bin 111 ağaç tahrip edildi, yakıldı veya söküldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Şeria'da zeytin hasadına İsrailliler saldırdı, Ekim 2023'ten beri 66 Filistinli öldü - Son Dakika
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