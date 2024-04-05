Batı Şeria'daki Filistinliler Ramazan ayının son cumasını Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı - Son Dakika
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Batı Şeria'daki Filistinliler Ramazan ayının son cumasını Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma namazını Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı. İsrail güçleri, Kudüs'e geçişine izin vermediği Batı Şeria'daki Filistinliler, askeri kontrol noktalarından geçerek cuma namazı için Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etti.

05.04.2024 19:05  Güncelleme: 19:08
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- Batı Şeria'daki Filistinliler, Ramazan ayının son cumasını Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı

EL HALİL - İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma namazını Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana hastane, okul, ev ayrımı gözetmeksizin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik engellemeler ve kısıtlamalarını sürdürüyor. İsrail güçleri, Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Batı Şerialıların geçişlerini kısıtladı. İsrail güçlerinin Kudüs'e geçişine izin vermediği Batı Şeria'daki Filistinliler, askeri kontrol noktalarından geçerek cuma namazı için Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etti. İsrail güçlerinin kurduğu demir bariyerlerle engellemeye çalıştığı Batı Şerialılar, Ramazan ayının son cumasını İsrail güçlerinin önlemleri altında Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı.

İnsan Hakları Savunucuları Derneği aktivisti Arif Cabir, İsrail güçlerinin Filistinlileri engellemek için Harem-i İbrahim Camisi'ne giden kontrol noktalarında sıkı önlemler uyguladığını ifade etti.

El Halil'in eski şehir bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi, 1994 yılında sabah namazını kılan Müslümanların üzerine bir Yahudi fanatiğin ateş açması olayının ardından kapatılmıştı. Cami, yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere ayrılarak ikiye bölündü.

Kaynak: İHA

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Cami, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'daki Filistinliler Ramazan ayının son cumasını Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı - Son Dakika

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