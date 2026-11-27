Batı Trakya'da 4 Türk'ün 17'şer ay hapis cezasına itiraz 1 Aralık'ta görüşülecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskeçe Mahkemesinin 18 Haziran'da 4 Batı Trakya Türküne verdiği 17'şer ay hapis cezasına yapılan itiraz, 1 Aralık'ta İskeçe İstinaf Mahkemesinde görüşülecek. Cezaların para cezasına çevrildiği karar, Batı Trakya Türk azınlığının tepkisine neden olmuştu.
Batı Trakya'daki İskeçe kentinde, Yunanistan devleti tarafından atanan müftülerin Çınar Camisi'ne girişini engelledikleri gerekçesiyle 17'şer ay hapis cezasına çarptırılan 4 Batı Trakya Türkü'nün istinaf duruşması 1 Aralık'ta görülecek.
İskeçe Mahkemesinin 18 Haziran'da verdiği hapis cezalarına itiraz eden Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse, İskeçe İstinaf Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.
Yaklaşık 14 saat süren 18 Haziran'daki duruşmada mahkeme, 4 azınlık temsilcisine 17'şer ay hapis cezası vermiş ve bunun para cezasına çevrilmesine hükmetmişti.
Mahkemenin kararı, Batı Trakya Türk azınlığının tepkisine neden olmuştu.
Yunanistan devletince atanan Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka müftü naipleri, 11 Ekim 2024'te İskeçe Medresesinin yeni binasının açılış töreninin ardından cuma namazını kılmak üzere Çınar Camisi'ne gitmişti.
Atanmış müftüleri tanımadıklarını bildiren Türk azınlık mensupları, bu duruma tepki göstererek müftüleri camiden uzaklaştırmıştı.
Olayın ardından 4 Batı Trakya Türk azınlığı temsilcisi hakkında soruşturma başlatılmış ve dava açılmıştı.
Yunanistan'ın müftüleri atama yoluyla belirlemesine karşı çıkan Batı Trakya Türk azınlığı, uluslararası anlaşmalardan doğan hakları çerçevesinde kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor.
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