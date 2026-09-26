Batı Trakya\'nın İskeçe kentinde Lise Son Kermesi soydaşları buluşturdu

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin düzenlediği geleneksel kermeste bir araya gelen soydaşlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Okulun son sınıf öğrencilerince İskeçe'deki spor tesislerinde düzenlenen "Lise Son Kermesi", Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarını buluşturdu.

Öğrencilerin hazırladığı kermeste ziyaretçilere çeşitli yiyecek ve tatlılar sunulurken, çocuklar ve gençler için eğlence alanları oluşturuldu.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Batı Trakya Türk azınlığının birlik ve beraberliğinin önemi vurgulandı, dayanışmanın güçlendirilmesi mesajı verildi.

Kermese, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu yetkilileri, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.