Batı Virginia'da Ani Seller: Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
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Batı Virginia'da Ani Seller: Acil Durum İlan Edildi

23.07.2026 12:05
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Şiddetli yağışlar nedeniyle Batı Virginia'da 55 bölgede ani sel felaketi yaşandı, acil durum ilan edildi.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani seller nedeniyle eyalet genelindeki 55 bölgenin tamamında "acil durum" ilan edildiği bildirildi.

CBS News'ün haberine göre, sel suları çok sayıda ev ve iş yerini sular altında bıraktı, köprüler hasar gördü ve birçok kara yolu ulaşıma kapandı.

Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey, düzenlediği basın toplantısında, eyalette devam eden şiddetli yağışlar hakkındaki gelişmeleri aktardı.

Morrisey, seller nedeniyle 100'den fazla kişinin kurtarıldığını, kayıp olduğu değerlendirilen kişilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ani seller nedeniyle eyalet genelindeki 55 bölgenin tamamında "acil durum" ilan edildiğini ifade eden Morrisey, en ağır hasar görülen bölgelere 500 Ulusal Muhafız personelinin sevk edildiğini açıkladı.

Morrisey, can kayıplarından endişeli olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Batı Virginia'yı etkileyen fırtına Ohio'dan New Jersey'e kadar geniş bir bölgede etkili olurken, 6 eyalette en az 14 hortum meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Virginia'da Ani Seller: Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika

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