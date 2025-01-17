Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınarak kayyum atanan Gülistan Sönük, belediyede 18 çalışanın işten çıkarıldığını açıkladı. Sönük, kayyımın uyguladığı işçi kıyımına karşı onurlu bir direniş sürdüreceklerini belirtti.
Sönük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayyım darbesiyle gasbedilen Batman Belediyesi'nde işçi kıyımı devam ediyor. Her hafta cuma namazından sonra insanların rızkıyla oynamayı rutin hale getiren kayyım ve iş birlikçileri 18 emekçiyi işten çıkartmış. İş birlikçilik yenilecek, onurlu direniş kalacak" ifadelerini kullandı.
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18.01.2025 01:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Batman Belediyesi'nde İşten Çıkarma İddiaları - Son Dakika
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