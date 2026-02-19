BATMAN'da etkili olan yağışların ardından su seviyesinin yükseldiği Batman Çayı'nda taşkın koruma duvarı yıkıldı. Duvarın çökmesiyle birlikte yaya parkur yolunun bir bölümünde de hasar oluştu.

Batman-Diyarbakır kara yolu üzerindeki köprü yakınlarında, son yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle debisi artan Batman Çayı'nda taşkın koruma duvarı çöktü. Duvarın yıkılması sonucu, daha önce çay kenarında yapılan yaya parkur yolunun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Dört ünitede enerji üretiminin yapıldığı Batman Barajı'nda da suyun kanala bırakıldığı bildirildi. DSİ Bölge Müdürlüğü ise Batman Çayı yatağındaki su seviyesindeki artışa dikkat çekerek, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşları daha önce uyardığını açıkladı.