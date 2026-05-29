Batman\'da 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 14 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında, Batman-Hasankeyf kara yolunda bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 14 bin 600 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
