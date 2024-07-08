Batman'da 2024 Yılı Yatırım Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da 2024 Yılı Yatırım Projeleri Değerlendirildi

Batman'da gerçekleştirilen '2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' ve 'İl İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda, yatırım projeleri değerlendirildi. Toplantıda, 16 kuruluşa ait 306 proje üzerinde çalışmaların durumu ele alındı. 96 proje tamamlanırken, 166 proje devam etmekte, 29 proje ise ihale aşamasında bulunuyor. Henüz başlanılmayan 15 proje için çalışmalara başlanmadığı belirtildi.

08.07.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da "2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" ile "İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" Vali Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, 2024 yılına ait yatırım projeleri değerlendirilerek, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Yatırımcı kuruluş temsilcileri yürüttükleri yatırım projeleri hakkında kurula yapmış oldukları sunumların ardından Vali Canalp, yürütülen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vali Canalp, şunları kaydetti:

"16 kuruluşa ait 306 proje bulunmakta olup, bu projelerin toplam bedeli 20 milyar 954 milyon 285 bin liradır. Yatırımlar için 2024 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 7 milyar 264 milyon 528 bin lira olup bu ödeneğin 2 milyar 558 milyon 24 bin lirası harcanarak, yüzde 35,21 nakdi gerçekleşme, yüzde 43,03 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 16 kuruluşa ait 306 projeden 96'sı tamamlanmış, 166 proje devam etmekte, 29 proje ise ihale aşamasında. 15 proje için çalışmalara ise henüz başlanılmadı."

Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Batman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 2024 Yılı Yatırım Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 31 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 31 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Dünya yıldızı, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 17:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da 2024 Yılı Yatırım Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement