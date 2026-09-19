Batman'da 4. kattan düşen kalıp ustası Recai Terece 3 gün sonra kurtarılamadı

BATMAN'da inşaatın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Recai Terece (47), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 17 Eylül'de Bayındırlık Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan kalıp ustası Recai Terece, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Terece, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Terece, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Terece'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.