Batman'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 11-19 Ağustos'ta çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y, K.D, İ.B, Y.Ö, E.D. ve M.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.