Batman\'da Belediye Otobüsü Şoförlerinin Kulübesine Yangın

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BATMAN'da belediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübe, benzin dökülerek ateş verildi. Çıkan yangın kameraya yansırken, Kulübe kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüs şoförlerinin kaldığı kulübe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kulübe kullanılamaz hale gelirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.