Batman\'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

BATMAN'da önceki gün bıçaklı kavgada yaralanan Hasan Hüseyin Görege (17) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli T.D. (16) gözaltına alındı.

Olay, 16 Mayıs'ta akşam saatlerinde Seyitler Mahallesi 3004'üncü Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Hasan Hüseyin Görege ile T.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada T.D., Hasan Hüseyin Görege'yi yanındaki bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Görege, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Hasan Hüseyin Görege, bugün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Görege'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olay sonrası kaçan T.D. ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.