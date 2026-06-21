Batman'da Boğulma Vakası - Son Dakika
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Batman'da Boğulma Vakası

Batman\'da Boğulma Vakası
21.06.2026 18:52
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Serinlemek için çaya giren 22 yaşındaki İsmail A, boğulma tehlikesi sonrası hayatını kaybetti.

Batman'da serinlemek için çaya giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren İsmail A, bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan İsmail A, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Balpınar, Batman, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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