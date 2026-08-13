USS George Washington, Ortak Doğu'ya Gidiyor - Son Dakika
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USS George Washington, Ortak Doğu'ya Gidiyor

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Pentagon, USS Abraham Lincoln'un yerini alacak USS George Washington'ı Ortak Doğu'ya gönderecek.

Pentagon'un, İran'la gerginlik devam ederken, Ortak Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini alması için USS George Washington uçak gemisini göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlanıyor.

ABD ordusu, 250 günden fazla süredir Orta Doğu'da görevde olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini USS George Washington uçak gemisinin alması yönünde son hazırlıklarını yapıyor.

ABD'li yetkililer, önceden planlanmış bir rotasyon planı kapsamında USS George Washington'ın Ortak Doğu'ya gönderileceğini ve USS Abraham Lincoln'un bir süre gerekli bakımlarının yapılacağını ileri sürdü.

Halen Pasifik bölgesinde görev yapan USS George Washington'ın yakın zamanda bölgeye doğru yola çıkmasının beklendiği kaydedildi.

USS Abraham Lincoln, 250 günü aşan uzun görev süresi dolayısıyla ABD Kongresi içinde tartışmalara neden olmuş ve bazı Kongre üyeleri, gemideki yaşam koşullarından endişe ettiklerini açıklamıştı.

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te planlı bir göreve başlamış ve ABD'nin İran'a karşı savaşının öncesinde ocak ayında Orta Doğu'ya yönlendirilmişti.

Söz konusu uçak gemisi, önce, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında görev almış, daha sonra da ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukaya katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel USS George Washington, Ortak Doğu'ya Gidiyor - Son Dakika

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