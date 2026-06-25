Batman'da Boğulma ve Elektrik Çarpması Uyarısı - Son Dakika
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Batman'da Boğulma ve Elektrik Çarpması Uyarısı

Batman\'da Boğulma ve Elektrik Çarpması Uyarısı
25.06.2026 10:41
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Emniyet, sıcak havalarda boğulma vakaları için bilgilendirme yaptı ve aileleri uyardı.

BATMAN'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan hava sıcaklıkları ile birlikte boğulma vakaları ve süs havuzlarında yaşanabilecek elektrik çarpmalarına karşı kent genelinde bilgilendirme çalışması yaptı.

Geçen yıl 12 kişinin boğulduğu kentte, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, boğulma vakaları ve süs havuzlarında yaşanabilecek elektrik çarpmalarına karşı çalışma başlattı. Ekipler, Batman Çayı, su kanalları, baraj ve göletlerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Ayrıca kent merkezlerinde yer alan ve süs havuzlarına elektrik çarpması riskine karşı çocukların girmemesi için ailelere bilgilendirme yapıldı.

'ÇOCUKLARIMIZI BU ALANLARDAN UZAK TUTALIM'

Anne ve babalara çağrıda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Sema Yıldırım, "Vatandaşlarımızı suda boğulma vakalarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Batman Çayı, su kanalları, süs havuzları gibi alanlar büyük tehlikeler taşımaktadır. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu alanlardan uzak tutalım. Ailelerimiz daha dikkatli olsunlar. Bilinmeyen akıntılar, ani derinlikler boğulma riskini arttırmaktadır. Emniyet olarak vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 'Su hayattır, can almasın' diyoruz. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlarımız serinlemek için su kenarlarına rağbet etmeye başladı. Anne ve babalardan ricamız küçük yaştaki çocuklarını bu tarz yerlerden uzak tutsunlar. Daha dikkatli ve duyarlı olsunlar" dedi.

'CAN KAYBININ ACISI BİR ÖMÜR SÜRÜYOR'

Batman Çayı yakınında bulunan İstiklal Parkı'nda ailesiyle birlikte piknik yapan Veysel Özlük ise "Havalar ısındığından dolayı insanlar, kısıtlı imkanların olduğu dere ve su kenarlarına geliyor. Su kenarlarında ani su artışından kaynaklı ölümler meydana geliyor. Bu konuda ailelerimiz, çocuklarını tedbir amaçlı sürekli gözetim altında tutup, onları gözetleyip korumalıdır. Çünkü can gittiğinde bir daha hiçbir şekilde geri gelmiyor. Ölen zaten ölür ancak kalanlar her gün ölmektedir. Sıcaklar 2-3 ay boyunca sürmektedir ancak can kaybının acısı bir ömür anne babalarda sürmektedir. Anne ve babalardan ricamız; çocuklarını gözetim altında tutup, sürekli onları kontrol edip, özellikle dere ve göl yataklarından uzaklaştırmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Boğulma ve Elektrik Çarpması Uyarısı - Son Dakika

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