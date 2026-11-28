BATMAN'da yol kenarındaki çöp konteynerinin yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanınca fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Basın Kavşağı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında şüpheli bir valiz olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin patlatıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.