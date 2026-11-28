Batman'da çöp konteyneri yanında şüpheli valiz! Fünyeyle patlatılma anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Meydan Mahallesi Basın Kavşağı'nda çöp konteynerinin yanında şüpheli valiz olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken valiz, bomba imha uzmanınca fünyeyle kontrollü patlatıldı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
BATMAN'da yol kenarındaki çöp konteynerinin yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanınca fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Basın Kavşağı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında şüpheli bir valiz olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin patlatıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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