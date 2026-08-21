Batman'da Dereye Düşen Çocuk Kurtarıldı

Batman'da İluh Deresi'ne düşen 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İluh Deresi'ne bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla dereden çıkarılan 8 yaşındaki çocuğa sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.