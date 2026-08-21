Batman'da Dereye Düşen Çocuk Kurtarıldı
İluh Deresi'ne düşen 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Batman'da İluh Deresi'ne düşen 8 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İluh Deresi'ne bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla dereden çıkarılan 8 yaşındaki çocuğa sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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