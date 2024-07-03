Batman\'da Eski Avukat Silahla Öldürüldü

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Merkeze bağlı Bıçakçı köyü yolunda dün akşam saatlerinde, eski avukat Faruk Özkan, silahla öldürülmüş halde bulundu.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

1 YIL ÖNCE AVUKATLIĞI BIRAKTIĞI BİLDİRİLDİ

Özkan'ın Adana Barosu eski üyesi olduğu, yaklaşık 1 yıl önce de avukatlığı bıraktığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.