Batman'da Fıstık Üreticileri Sulama Yapıyor

Batman'da fıstık üreticileri, bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle mahsulü korumak için hasat öncesi sulama mesaisi yürütüyor.

Yeterli yağışların olmaması ve yaz sıcaklıklarının yüksek olması kentteki fıstık üreticilerini sulama çalışmalarına yönlendirdi.

Üreticiler, verim kaybı yaşamamak ve ürün kalitesini korumak için sabahın erken saatlerinde traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerle dere ve göletlerin yolunu tutuyor.

Dere ve göletlerden tankerlerine su dolduran üreticiler, tarlalarında fıstık ağaçlarını suluyor.

Yüceköy köyünde fıstık üreticiliği yapan Ferhan Seçen, AA muhabirine, bu yıl yağışların az olması nedeniyle kolları sıvadıklarını söyledi.

Temmuz ayında ağaçları bir defa suladıklarını kaydeden Seçen, şu an ikinci sulamayı yaptıklarını belirtti.

Bereketli bir hasat ve rekoltede düşüşün yaşanmaması için çabaladıklarını belirten Seçen, şöyle konuştu:

"Fıstıkların içini tam doldurması için sulama yapıyoruz. Yoksa içi biraz yarım kalır ve dolgu yapmaz. Bu sefer dökülmeye başlar. Ürünü kurtarmak için mücadelemizi yapıyoruz. Gerekirse bir kez daha sulamaya başlayacağız. Hasadımızı yapmaya 1 ay kaldı. Onun için mücadele ediyoruz. Tanker ile sulama yapacağız."

Yapılan işin zahmetli olduğunu anlatan Seçen, sulama öncesi ağaç diplerinde çukurlar açtıklarını ve sulamadan sonra açılan çukurların kazma ile kapatıldığını kaydetti.

Hüseyin Badakol da çiftçiliğin üreten bir meslek olduğunu aktardı.

40 dönüm Siirt cinsi fıstık yetiştirdiğini belirten Badakol, "Tarımda üretim için çiftçinin her daim çözüm odaklı çalışması gerekiyor. Dereden tanker ve traktör ile suyu alıyoruz. Başka çaremiz kalmamış. Yarım saatte burada tankeri dolduruyoruz. Tarlada 2 saat boyunca sulama yapıyoruz." diye konuştu.

Kadri Acar ise yaklaşık 35 dönüm arazide fıstık üretimi yaptığını kaydetti.

Bu yıl yağış azlığı nedeniyle 4 defa sulama yaptığını anlatan Acar, "Evlerden veya derelerden gelip kendi imkanlarımızla su aldık. Yağışlar az olduğundan dolayı bu sene ağaçlarımız kurumaması için kendi imkanlarımızla tankerlerle su çekip veriyoruz. Çaba bizden bereketi Allah'tan. Derenin suyu da azaldı, verimli kullanıyoruz. Boşuna israf etmiyoruz." ifadelerini kullandı.