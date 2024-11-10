Batman'da Görevlendirme Tepkisi

Güncel

Batman'da belediyeye görevlendirme yapılmasına tepki gerekçesiyle toplanan ve basın açıklamasının ardından polise taş atan gruba müdahalede bulunuldu.

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki göstermek için Atatürk Parkı'nda toplanan, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Kesin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, DEM Partili bazı milletvekilleri ile bazı ilçe belediye başkanlarının bulunduğu grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, belediyelere görevlendirme yapılmasına tepkisini dile getirerek, "Bu ülkenin tutunabileceği en kıymetli şey Kürt sorununun demokratik çözümü." dedi.

Basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişiler polise taş attı.

Uyarıya rağmen dağılmayan ve taş atmayı sürdüren gruba tazyikli su ile müdahale edildi.

Müdahalenin ardından gruptakiler ara sokaklara dağıldı.