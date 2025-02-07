Batman\'da Hırdavat Dükkanına Soygun: 120 Bin Lira Zarar

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BATMAN'da hırdavat dükkanına giren 2 kişi, el arabasıyla 120 bin liralık hırdavat malzemesi ile kasadaki döviz ve altını çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Şubat'ta gece saatlerinde Çarşı Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin hava alması için açık bırakılan balkon penceresinin demir korkuluklarını kırarak içeri giren 2 kişi, dükkandaki ayakkabı, iş elbiseleri ve çeşitli malzemeleri yanlarında getirdikleri çuvala doldurdu. Şüpheliler, daha sonra kilidini kırdıkları kasadaki bir miktar döviz ve altını da aldı. İçeride yaklaşık 1,5 saat zaman geçiren şüpheliler, çaldıkları malzemeleri el arabasına yükleyerek uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah iş yerini açınca soyulduğunu anlayan Metin Yalçın (26), durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'KİMSENİN İÇERİYE GİREBİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDUK'

Metin Yalçın, "Havalandırma için balkon camını açık bırakıyorduk. Önünde korkuluklar vardı. Kimsenin içeriye girebileceğine ihtimal vermiyorduk. Ama nasıl olduysa hırsızlar o korkuluklardan geçebilmiş. İçeriye girmişler ve yaklaşık 1,5 saat kadar içeride, her yeri aramışlar. İçerden inşaatta kullanılan iş ayakkabısı, metreler vardı, ziynet eşyası vardı burada biraz. Onlar alınmış. İçerde biraz dolandıktan sonra kasaya yönelip, kırarak içinde bulunan nakit para ve ziynet eşyalar alınmıştır. Toplamda 120 bin liralık bir zararımız var. Hırsızların yakalanarak, gerekli cezayı almalarını istiyorum" dedi.