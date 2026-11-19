Batman'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 ve 18 Kasım'da kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 5,14 gram eroin, 2 sentetik ecza ve 1 kilo 125 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.