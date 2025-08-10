Batman'da Jeneratörde Yangın

BATMAN'da bir işyerine ait olan jeneratörde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayındır Mahallesi Hasankeyf Yolu üzerinde bulunan bir işyerine ait jeneratörde, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,