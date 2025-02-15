Batman\'da Kar Yağışı 42 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapadı

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BATMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 42 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesinde Kayadibi, Akçalı ve İnişli köyleri, Sason'da 17 köy ve 22 mezranın yolu yoğun kar nedeniyle kapandı. Kapanan yolların açılması için Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,