Batman\'da kardan kapanan köy yolları açılıyor

BATMAN'ın Sason ilçesinde kardan kapanan 10 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi'nin 16 kişiden oluşan ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'nin oluşturduğu 16 kişiden oluşan ekip, 9 araçla, yolu kardan kapanan 10 köy yolunun açılması için çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. İlçe Köye Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şehmus Coşkun, aralıksız süren çalışmalarla kardan kapanan köy yollarının çoğunun yeniden ulaşıma açıldığını belirterek, '16 Kişilik ekibimiz, 9 araçla karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Son bir hafta içinde yolda mahsur kalan köy minibüsleri ile hasta vatandaşlarımızın da yardımına ulaştık. Yer yer bir metreyi bulan karlı yolları ekiplerimiz, ulaşıma açmaya çalışıyor. Bazen karda güçlükle ilerleyen iş makineleri, yollarda mahsur kalan araç sürücülerinin de imdadına yetişiyorö dedi.
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