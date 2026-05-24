Batman'da Kaza: 4 Yaralı

BATMAN'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Bıçakçı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SSZ 17 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan E.S. (26), M.S. (22), R.S. (56) ve İ.S. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.S., M.S. ve R.S.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,