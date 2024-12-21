Batman\'da Kız Çocuğunun Parmağı Metal Parçaya Sıkıştı

Güncel

BATMAN'da S.A. isimli kız çocuğunun metal parçaya sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Batman'da S.A. isimli kız çocuğu, oyun oynarken parmağını metal parçaya sıkıştırdı. Ailesi, metal parçayı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca S.A.'yı İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede metal parça çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi. Hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, metal parçayı kız çocuğunun zarar görmemesi için doktor gözetiminde yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu spiral makinasıyla keserek kurtardı.