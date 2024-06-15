Batman'da Kurban Bayramı öncesi market ve kasap denetimleri gerçekleştirildi

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Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi market ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezindeki işletmeleri denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, denetimlerde işletme sahibi ile çalışanlara gıda güvenliği ve personel hijyeni gibi konularda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Kurban Bayramı öncesi çikolata, şeker, ekmek, pide, süt ürünleri, et ve et ürünleri ile tatlı çeşitleri gibi ürünlerin satıldığı yerlere yönelik denetimlerinin daha sık yapıldığını aktaran Aydın, "Denetimlerde ayrıca işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri yapıldı. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda gıda ile ilgili tüm ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda İhbar Hattı'mıza bildirmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.