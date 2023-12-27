 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da öğrenciler trafikte merhamet ve nezaket farkındalığı oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da öğrenciler trafikte merhamet ve nezaket farkındalığı oluşturdu

TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Batman'da düzenledikleri etkinlikte sürücülere yayalara karşı daha empati ve merhametle yaklaşmalarını teşvik etti. Batman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaparak etkinliğe destek verdi.

Batman\'da öğrenciler trafikte merhamet ve nezaket farkındalığı oluşturdu
27.12.2023 - 17:21,  Güncelleme: 17:23
Abone Ol

Batman'da TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Trafikte Merhamet ve Nezaket" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sürücülerin yayalara karşı daha empati ve merhametle yaklaşmalarını teşvik edici pankart ve dövizler taşıdı.

Batman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de öğrencileri genel trafik kuralları konusunda bilgilendirip, etkinliğe destek verdi.

Öğrenciler adına açıklamada bulunan öğrenci Büşra Yıldırım, sürücülerin araç kullanırken çevredeki yayalara karşı dikkatli olmaları ve onlara öncelik tanımaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İmam Hatip Liseleri, Fatıma Zehra, Batman, Etkinlik, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da öğrenciler trafikte merhamet ve nezaket farkındalığı oluşturdu - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Erdoğan, Netanyahu'yu İsrail'in Nazi kamplarını izlemekle suçladı Erdoğan, Netanyahu'yu İsrail'in Nazi kamplarını izlemekle suçladı
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın "Adaylarımızdan biri" dediği Sergen Yalçın'dan açıklama var
17:55 Erdoğan, Netanyahu'yu İsrail'in Nazi kamplarını izlemekle suçladı
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da öğrenciler trafikte merhamet ve nezaket farkındalığı oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement