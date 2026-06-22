Batman'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Batman'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

22.06.2026 11:19
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Yabancı uyruklu 4 şüphelinin midelerinden 2.7 kg uyuşturucu ele geçirildi, tutuklandılar.

BATMAN'da durdurulan yolcu otobüste bulunan yabancı uyruklu 4 şüphelinin midesinde parçalar halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, kontrol amacıyla hastaneye götürdü. İncelemede, şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Şüphelilerden doğal yollarla çıkarılan 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin ve 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar olmak üzere toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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