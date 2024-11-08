Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
C.Y'nin kullandığı 34 JE 2449 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak park halindeki bir araca ve refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kazada yaralanan sürücü C.Y'yi sıkıştığı araçtan çıkardı.
C.Y. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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