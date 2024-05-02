Batman'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Batman'dan Diyarbakır istikametine seyreden F.O. yönetimindeki 31 ABD 389 plakalı otomobilin motorundan duman çıkmaya başladı.
Sinan Jandarma Karakolu kontrol noktasında otomobili durduran sürücü durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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