Batman'da PKK/KCK Operasyonu: 3 Gözaltı

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Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

İkametlerde yapılan aramada, yasaklı yayın kapsamında bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile örgütü simgeleyen bez parçaları ve şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.