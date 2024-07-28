Batman'da Polis Operasyonunda 17 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Batman'da, polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında 17 kilo 409 gram skunk ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Temmuz'da, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kent girişindeki kontrol noktasında, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araç, ekiplerce durduruldu.

Bagajında tatlı da bulunan araçta, bir torba içinde 17 kilo 409 gram skunk ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 208 bin 100 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.