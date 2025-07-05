Batman\'da Sıkışan Atmaca Kurtarıldı

Batman'da bir evin balkon korkuluğunda sıkışan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çamlıtepe Mahallesi'nde evlerinin balkon korkuluğuna sıkışan atmacayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri atmacayı sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen atmaca doğaya salındı.
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