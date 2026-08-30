Batman'da spor salonunda yangın: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da spor salonunda yangın: 2 ölü, 9 yaralı

Batman\'da spor salonunda yangın: 2 ölü, 9 yaralı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Gültepe Mahallesi'nde bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi. Valilik, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin durumunun ağır olduğunu ve 9 kişinin sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

(BATMAN) – Batman'da spor salonundaki yangına ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir" denildi.

Kent merkezindeki Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, spor salonunda mahsur kalan çok sayıda kişiyi güçlükle dışarı çıkardı. Yaralı olarak kurtarılan kişiler olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Spor salonunun sauna bölümünde meydana gelen yangında 12 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde incelemede bulunan Vali Ekrem Canalp, dumandan etkilenen 3 kişinin durumun ağır olduğunu açıkladı.

VALİLİK: 2 ÖLÜ, 9 YARALI

Batman Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 16.20 sıralarında ilimiz Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığı değerlendirilen yangına Batman Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekiplerince anında müdahale edilmiştir. Olayın ilk anından itibaren Valimiz Sayın Ekrem Canalp, yangın bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiştir. Yoğun duman nedeniyle özel teçhizat ve ekipmanlarla spor salonuna giren ekiplerimiz, dumandan etkilenen 12 vatandaşımızı kurtararak ilimizdeki hastanelere sevk etmiştir. İtfaiye ekiplerince yapılan dört detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Acil Durum, 3. Sayfa, İnceleme, Batman, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da spor salonunda yangın: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken... Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

19:46
Galatasaray taraftarından Leao’ya surat asan Kaan Ayhan’a tepki çığ gibi
Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi
19:29
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
19:08
Göztepe’de ’’Bu takıma ne oldu’’ dedirten performans
Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans
18:35
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 20:10:19. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da spor salonunda yangın: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement