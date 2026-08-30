Batman\'da spor salonunda yangın: 2 ölü, 9 yaralı

(BATMAN) – Batman'da spor salonundaki yangına ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir" denildi.

Kent merkezindeki Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, spor salonunda mahsur kalan çok sayıda kişiyi güçlükle dışarı çıkardı. Yaralı olarak kurtarılan kişiler olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Spor salonunun sauna bölümünde meydana gelen yangında 12 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde incelemede bulunan Vali Ekrem Canalp, dumandan etkilenen 3 kişinin durumun ağır olduğunu açıkladı.

VALİLİK: 2 ÖLÜ, 9 YARALI

Batman Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 16.20 sıralarında ilimiz Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığı değerlendirilen yangına Batman Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekiplerince anında müdahale edilmiştir. Olayın ilk anından itibaren Valimiz Sayın Ekrem Canalp, yangın bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiştir. Yoğun duman nedeniyle özel teçhizat ve ekipmanlarla spor salonuna giren ekiplerimiz, dumandan etkilenen 12 vatandaşımızı kurtararak ilimizdeki hastanelere sevk etmiştir. İtfaiye ekiplerince yapılan dört detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."