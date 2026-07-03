Batman'da Takla Atan Araç Hurdaya Döndü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Gercüş ilçesi Kırkat Göleti mesire alanı yakınında meydana geldi. N.T. yönetimindeki 47 AES 795 plakalı otomobil, ilçe merkezinden Kırkat Göleti mesire alanına doğru seyir halindeyken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlanın etrafındaki demir çitlere çarparak tarlaya girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve sürücü, tedbir amaçlı Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerinin ardından ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

'YARA ALMADAN ÇIKMASI BÜYÜK MUCİZE'

Kazaya tanık olan Hasan Bıçakçı, "Araç sesinden belliydi zaten kaza yapacağı. Çok süratli geliyordu. Ben de mesire alanında temizlik ve sulama yapıyordum. Direğin yanından girerek virajı alamadı ve böyle geldi. Yaklaşık 86 metre takla atarak ancak burada durabildi. Kazanın şokunu hala atlatamadık, sürücünün bu araçtan yara almadan çıkması gerçekten büyük bir mucize" dedi.