Batman'da Tilki Araç Tamponuna Sıkıştı

08.03.2026 15:29
Batman'da bir tilki hafif ticari aracın tamponuna sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BATMAN'da tilki, kendisine çarpan hafif ticari aracın tamponuna sıkıştı. Hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 TH 744 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden önüne çıkan tilkiye çarptı. Aracın tamponuna sıkışan tilki yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tilki, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak, tedavisinin yapılması üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

