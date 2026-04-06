Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da bir yolcu otobüsünde 3 kilogram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Diktepe yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın bagajında bulunan çantada yapılan kontrolde, 3 kilogram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.