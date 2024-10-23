Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman'da düzenlenen operasyonda 906 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

23.10.2024 13:17
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, batı illerinden kente gelen bir şüphelinin üzerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada, 906 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı ile irtibatlı olduğu düşünülen 1 şüpheli de yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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